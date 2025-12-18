Leichte Beute bei verzweifelten Senioren – das erreichen Telefonbetrüger oft mit Schockanrufen. Ein Vater-Tochter-Duo aus Oberbayern mausert sich dagegen selbst zum Betrüger-Schreck.

Ingolstadt

Ein 85-Jähriger hat in Oberbayern zum zweiten Mal Telefonbetrüger hereingelegt. Der Mann aus Ingolstadt habe bei einem Schockanruf am Dienstag so getan, als wolle er den falschen Polizisten 10.000 Euro in bar und mehrere Goldmünzen übergeben, teilte die Polizei mit. Währenddessen habe seine Tochter die echte Polizei gerufen, die bei der Übergabe einen Abholer festnahm. Der 20-jährige Verdächtige sitzt inzwischen in Untersuchungshaft.

Es war laut Polizei schon die zweite Festnahme, die Vater und Tochter für sich verbuchen können. Auch im September 2024 hatte ein falscher Polizist demnach versucht, den damals 84-Jährigen unter Druck zu setzen und zur Übergabe von mehr als 60.000 Euro zu bewegen – vermeintlich mit Erfolg. Doch die Tochter des Mannes rief die echte Polizei an, die eine damals 40 Jahre alte Abholerin am Übergabeort festnahm. Auch sie kam in Untersuchungshaft.

Das Verhalten des Seniors und seiner Tochter bezeichnete die Polizei als "vorbildlich". In beiden Fällen hatten die Betrüger behauptet, er müsse das Geld wegen eines tödlichen Unfalls für eine Verwandte als Kaution hinterlegen, um sie vor der Haft zu bewahren. Im September 2024 nannten die Kriminelle eine Nichte des Seniors als Beschuldigte, beim jüngsten Fall eine Enkelin.