Von Straße abgekommen: Motorradfahrer kommt ums Leben

Ein Motorradfahrer ist mit seinem Motorrad im Universitätsviertel in Augsburg unterwegs. Doch dann kommt er von der Straße ab. Seine Verletzungen sind tödlich.

Augsburg

Ein Motorradfahrer ist in Schwaben von der Straße abgekommen und tödlich verletzt worden. Der Mann sei am Samstagabend vermutlich zu schnell gefahren, teilte ein Polizeisprecher mit. Nachdem er im Universitätsviertel in Augsburg von der Straße abgekommen war, prallte er mit dem Motorrad gegen einen Baum. Der Motorradfahrer starb noch an der Unfallstelle. Andere Verkehrsteilnehmer seien nicht an dem Unfall beteiligt gewesen.