Von Pool bis Heimkino: Exklusives Traumhaus am Chiemsee wird verlost
Eine Portion Glück ist gefragt, denn es gibt wieder die Chance auf eine fast geschenkte Immobilie: Am Chiemsee wird ab sofort eine Villa verlost. Inklusive Outdoor-Pool und Bergblick.
Der Gesamtwert des Designhauses: 2,4 Millionen Euro. Dazu bekommt der Gewinner 100.000 Euro in bar.
Gefühlt immer häufiger hört man von luxuriösen Immobilien an Traum-Orten, die verlost werden. Ist das auch seriös? Hinter der genannten "Traumhausverlosung" steckt die Dreamify gGmbH aus Hamburg. Sie wird von der Gemeinsamen Glücksspielbehörde der Länder als genehmigte Soziallotterie geführt.
Dieser soziale Zweck wird unterstützt
Das günstigste Los ist ab zehn Euro erhältlich. 20 Prozent des Lospreises fließen nach eigenen Angaben an einen Charity-Partner, bei der aktuellen Chiemsee-Immobilie ist das yeswecan!cer aus Berlin. Die gemeinnützige Organisation setzt sich für Menschen mit Krebs und ihre Angehörigen ein.
Bei dem Haus in der Nähe des "Bayerischen Meeres" handelt es sich um ein Holzständerhaus. Wo genau es steht, wird nicht öffentlich gemacht, wie eine Sprecherin der AZ mitteilt. Damit der spätere Bewohner und seine Privatsphäre geschützt bleiben.
Keine direkte Sicht auf den See
In der Mitteilung heißt es zumindest, das Grundstück sei "ganz in der Nähe zum Chiemsee und den Bergen". Auf Nachfrage teilt die Sprecherin der AZ mit, dass es keinen direkten Seeblick gibt.
Was erwartet potenzielle Gewinner sonst? Auf 190 Quadratmeter Wohn- und Nutzfläche gibt es unter anderem eine Küche mit Kochinsel, einen verglasten Kamin und ein integriertes Heimkino. Insgesamt gibt es fünf Zimmer, darunter drei Schlafzimmer.
"Ungestörter Blick auf das Alpenpanorama"
Desweiteren hat die Immobilie zwei Bäder. Eine offene Galerie ermöglicht den Blick in die Chiemgauer Landschaft. "Von den Terrassen und dem Balkon hat man einen ungestörten Blick auf das Alpenpanorama sowie den Garten im Cottage-Stil mit Naturstein und Hochbeeten", wird die Immobilie beworben.
Yeswecan!cer: "Spenden wie diese ein wichtiger Hebel"
Weil es aber nicht nur ums individuelle Wohn-Glück geht, hebt Traumhausverlosung in Sachen yeswecan!cer hervor: "Ziel der Organisation ist es, Krebs aus der Tabuzone zu holen, Aufklärung zu fördern und Patientinnen und Patienten in ihrer Selbstbestimmung zu stärken."
Yeswecan!cer-Geschäftsführer Tobias Korenke teilt dazu mit: "Spenden wie diese sind für uns ein wichtiger Hebel, um unsere Arbeit weiter auszubauen und aktiv gegen die Stigmatisierung von Krebserkrankungen vorzugehen. Sie ermöglichen es uns, mehr Menschen zu erreichen, aufzuklären und Betroffene in ihrer Selbstbestimmung zu stärken."
"Außergewöhnliche Lebensräume zugänglich machen"
Luisa Haxel, Geschäftsführerin der Traumhausverlosung, sagt über die nunmehr achte Immobilien-Verlosung: "Es ist unser erklärtes Ziel, außergewöhnliche Lebensräume zugänglich zu machen und gleichzeitig einen gesellschaftlichen Beitrag zu leisten."
Das Traumhaus in Oberbayern wird ab 15. April, 10 Uhr, online abrufbar sein: https://www.traumhausverlosung.de/haeuser/traumhaus-am-chiemsee
Der Verkaufszeitraum läuft bis 28. Juni. Die Ziehung findet am 29. Juni statt.
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