Von Passagieren überwältigt: Das ist zu der Attacke im ICE bekannt

Ein Mann hat in einem ICE in Straßkirchen in Niederbayern vier Passagiere verletzt, der Angreifer selbst trug die schwersten Verletzungen davon. Bei der Tatwaffe soll es sich ersten Erkenntnissen nach um einen Hammer handeln.

04. Juli 2025 - 08:03 Uhr | Patrick Fuchs, Christoph Urban