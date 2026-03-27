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Diesmal wirklich vom Laster gefallen: Gabelstapler sorgt für Chaos auf der A9

Stau auf der A9: Ein verlorener Gabelstapler verursacht Aufregung – der Lkw-Fahrer denkt zunächst an Diebstahl.
AZ/ dpa |
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Der Gabelstapler stand mitten auf der Autobahn 9 in Oberfranken.
Der Gabelstapler stand mitten auf der Autobahn 9 in Oberfranken. © -/VPI Bayreuth/dpa

Ein Lastwagen hat auf der Autobahn 9 in Oberfranken einen geladenen Gabelstapler verloren. Der Stapler stand auf seinen Rädern mitten auf der Straße, wie die Polizei mitteilte. Zu einem Unfall kam es demnach nicht.

Der Fahrer des Lastwagens habe den Verlust bei Plech (Landkreis Bayreuth) zunächst nicht bemerkt. Später rief er laut Polizei seinen Disponenten an und vermutete, dass sein Stapler gestohlen wurde. Der Disponent habe allerdings bereits eine Verkehrsmeldung zu dem verlorenem Gabelstapler gehört und bei der Polizei angerufen.

Die Einsatzkräfte sicherten die A9 in Richtung Süden und der Stapler wurde von der Straße gebracht. Während der Bergungsarbeiten entstand ein Stau auf der Strecke. Den Lastwagenfahrer erwartet eine Anzeige, weitere Angaben lagen zunächst nicht vor.

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