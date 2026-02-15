AZ-Plus
Schnee, Regen, Glatteis: Bayern zittert vor dem Faschingsfinale

Der Faschingshöhepunkt in Bayern naht. Und wie wird das Wetter? Närrinnen und Narren sollten daran denken, einen Schirm mitzunehmen. Zudem besteht Glatteis-Gefahr.
AZ/dpa |
In Bayern gibt es derzeit viele Wolken und nur wenig Sonnenschein. (Symbolbild)
In Bayern gibt es derzeit viele Wolken und nur wenig Sonnenschein. (Symbolbild)

Die letzten Faschingstage vor dem Aschermittwoch bieten in Bayern Wolken, Regen, Schnee und Glatteis. Zunächst gibt es laut Deutschem Wetterdienst (DWD) am heutigen Sonntag viele Wolken und teils etwas Sonnenschein. Im Süden Bayerns schneit es noch, doch die Wolken ziehen ab. In der Nacht zum Montag soll es erneut schneien, der Schnee geht aber zügig in Regen über. Es soll verbreitet glatt werden bei Temperaturen von bis zu minus sechs Grad.

Der Rosenmontag beginnt mit Schnee, der in Regen übergeht, sogar einzelne Gewitter und Graupelschauer sind möglich. Am Faschingsdienstag soll es immer wieder Regenschauer geben, ab 400 Meter auch Schneefall. Die Hochwasserlage in Bayern hatte sich zuletzt wieder etwas entspannt.

Wetteraussichten für München

Auch in München werden die Faschingstage wohl eher feuchtfröhlich. Am Sonntag schneit es bei bis zu -1 Grad vor allem in der Nacht immer wieder, bevor der Schnee am Montag bei bis zu sechs Grad von Regenschauern abgelöst wird. Der Wind weht aus südwestlicher bis westlicher Richtung mit Geschwindigkeiten von 13 bis 16 km/h. Böen können am Montag sogar Geschwindigkeiten zwischen 40 und 60 km/h erreichen. Ähnlich windig und verregnet wird es wohl am Dienstag, dann sinken die Temperaturen auf 1 bis 5 Grad.

