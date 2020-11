Von der Quelle bis zur Mündung: So faszinierend ist die Isar

Naturfotografen haben die Lebensader Bayerns in 200 beeindruckenden Bildern porträtiert. Eine Auswahl zeigt die AZ hier.

Ein Luftbild von der Einmündung der Isar in den Sylvensteinsee. Die grüne Farbe wird durch mitgeführte Kalkteilchen erzeugt, die vom Isarwasser aus dem Karwendel ausgewaschen wurden.

Die Wechselkröte bevorzugt als Lebensraum sonnenerwärmte Rohböden und war ursprünglich entlang des Isartals verbreitet. Heute gibt es nur noch winzige Restpopulationen wie hier in der Fröttmaninger Heide mit der Allianz Arena im Hintergrund.

An den Isarleiten blüht das Drüsige Springkraut, das vielen Insekten Nahrung bietet. Deshalb hat eine Gartenkreuzspinne ihr Radnetz zwischen den Stängeln gesponnen und lauert auf Beute.

Die Isar teilt sich in der Nähe von Landshut in viele Kanäle und Altwasser auf.

Der Kammmolch ist der größte heimische Wassermolch. Er lebt in teilweise verkrauteten Teichen und Altwassern. Dieses Weibchen überwintert im eisfreien Wasser eines Quelltopfs an den Isarleiten.

Der Rißbach entspringt in der Eng im Karwendel. Nach seinem Weg durch den Großen Ahornboden und das Rißtal mündet er bei Vorderiß in die Isar.

München - Sie treibt Kraftwerke an, kühlt Industrieanlagen und dient als Erholungsraum für Menschen: Die Isar ist eine wichtige Lebensader des Freistaats, von der Quelle im Karwendelgebirge schlängelt sich der Fluss auf rund 300 Kilometern bis zur Mündung in die Donau bei Deggendorf. Auf dem Weg durchfließt sie neben München noch acht weitere Städte - und bietet einen wertvollen Lebensraum für Tiere.

Die vielen Gesichter des Flusses und seiner Be- und Anwohner aus dem Reich der Fauna und Flora haben 25 Naturfotografen nun festgehalten und die schönsten 200 Abbildungen in einem Bildband gesammelt. Die Mitglieder der Regionalgruppe Südbayern der Gesellschaft für Naturfotografie wollen so das Zusammenspiel von Natur und menschlichen Einflüssen zeigen und haben den Lieblingsfluss der Münchner porträtiert, indem sie die verschiedenen Lebensräume rund um die Isar, vom Hochgebirge über die Auwälder bis hin zu den Flussleiten, fotografisch erforscht haben.

Herausgekommen ist ein aufwendig gestalteter Bildband über die "Wilde Isar", wie Sie sie in ihrer Vielseitigkeit wohl noch nie gesehen haben.

Der AZ hat Regionalgruppenleiter Karl Seidl ein paar der Bilder zur Verfügung gestellt und beschrieben.