Sie ist Olympiasiegerin und war jahrelang eine der dominierenden Figuren im Skisport. Jetzt widmet sich Hilde Gerg anderen Themen. Wie es dazu kam.

Nach der deutlichen Niederlage bei der Bürgermeisterwahl in Schönau am Königssee zieht der CSU-Kandidat Franz Graßl personelle Konsequenzen: Er wird sein Mandat im Gemeinderat nicht antreten, wie er in Sozialen Medien nun gegenüber seinen Followern ankündigte.

Nach 14 Jahren aktiver Mitarbeit im Gremium markiert dieser Schritt eine Zäsur für die Gemeinde, kommt jedoch mit einer bemerkenswerten Einschränkung daher: Während Graßl die Segel im Rathaus streicht, wird er sein Mandat im Kreistag hingegen annehmen. In einer offiziellen Stellungnahme sowie über soziale Netzwerke wie Instagram begründete Graßl diesen Schritt mit dem klaren Wählerwillen.

Graßl war bei der Wahl unterlegen

Bei der Wahl um das Bürgermeisteramt war er mit 37,8 Prozent der Stimmen dem neuen Rathauschef Stefan Kraus (Freie Wähler) unterlegen, der mit 62,2 Prozent einen deutlichen Sieg einfuhr und somit Nachfolger von Bürgermeister Hannes Rasp (CSU) wird. Das Ergebnis zeigt laut Graßl, dass sich viele Bürger in der Gemeinde eine Veränderung wünschten. Es sei nun seine Verantwortung, diesen Weg freizumachen und den Platz für neue Impulse zur Verfügung zu stellen, sagte er.

Die Entscheidung ist politisch durchaus brisant. Dass ein profilierter Bürgermeisterkandidat nach einer Niederlage nicht die Oppositionsrolle im Gemeinderat übernimmt, ist ein deutliches Signal des Rückzugs aus der vordersten Reihe der Ortspolitik. Dennoch bleibt Graßl der Region als politische Stimme erhalten, da er sein Kreistagsmandat annimmt und sich somit auf die überregionale Ebene konzentriert.

Hier zieht die Olympiasiegerin in den Gemeinderat ein: Schönau am Königssee. © imago

Im Schönauer Gemeinderat sorgt der Verzicht für eine direkte Nachfolge: Das Mandat von Franz Graßl wird als erste Nachrückerin Hilde Graßl-Hirschbiel übernehmen. Mit der neuen Gemeinderätin rückt eine Persönlichkeit in das Gremium nach, die weit über die Region hinaus bekannt ist: Unter ihrem Geburtsnamen Hilde Gerg feierte die Wahl-Schönauerin eine der erfolgreichsten deutschen Karrieren im Skisport.

Die "Wilde Hilde", wie sie von Fans und Medien getauft wurde, blickt auf zahlreiche Erfolge zurück: Ihr größter Triumph war der Gewinn der Goldmedaille im Slalom bei den Olympischen Winterspielen 1998 in Nagano, wo sie zudem Bronze in der Kombination holte. Mit insgesamt 20 Weltcupsiegen in vier verschiedenen Disziplinen sowie mehreren WM-Titeln gehörte sie jahrelang zur Weltspitze. Nach ihrem Rücktritt vom Profisport 2005 blieb sie dem Sport unter anderem als TV-Expertin treu.

Jetzt macht die Olympiasiegerin Kommunalpolitik

Nun will die einstige Olympiasiegerin ihre Erfahrung in die kommunalpolitische Arbeit für ihre Heimatgemeinde einbringen. Für die CSU in Schönau am Königssee bedeutet dieser Schritt, sich nach der Ära Graßl im Gemeinderat personell neu zu sortieren und die Oppositionsarbeit unter veränderten Vorzeichen zu gestalten.