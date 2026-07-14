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Vom Tanzparkett in den WM-Ring: Zachenhuber aus Erding träumt vom großen Titel

Einst tanzte er bei "Let's Dance", jetzt kämpft er um den Weltmeistertitel. Simon Zachenhuber will in Saudi-Arabien die Chance auf der großen WM-Bühne nutzen - gegen einen ungeschlagenen Champion.
AZ/dpa |
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Der bayerische Profi Simon Zachenhuber (r) kämpft demnächst um die Weltmeisterschaft. (Archivbild)
Der bayerische Profi Simon Zachenhuber (r) kämpft demnächst um die Weltmeisterschaft. (Archivbild) © Gregor Fischer/dpa

Der deutsche Profiboxer Simon Zachenhuber kämpft demnächst in Saudi-Arabien zum ersten Mal um den Weltmeistertitel des Verbands WBO im Supermittelgewicht. Der 28-Jährige tritt am 25. Juli (DAZN) in Dschidda gegen den ungeschlagenen britischen Titelverteidiger Hamzah Sheeraz an, wie sein Management bestätigte.

"Um die WM boxen zu dürfen, war schon immer mein Traum und ich werde alles dafür geben, den Gürtel mit nach Deutschland zu nehmen" wurde Zachenhuber in der Mitteilung zitiert. Er trete als Außenseiter an. Sheeraz sei "nicht umsonst Weltmeister und hat eine starke Knockout-Quote", fügte er hinzu.

Auch Anthony Joshua kämpft

Der Profi aus dem bayerischen Erding gewann bislang 29 seiner 30 Profi-Kämpfe. Dabei feierte er 18 vorzeitige Erfolge. Eine Niederlage steht in seiner Bilanz. Einem breiteren Publikum wurde Zachenhuber bekannt, weil er einst bei der RTL-Tanzshow "Let's Dance" mitmachte. 

Der Kampf wird vor dem Hauptevent ausgetragen, bei dem sich der britische Ex-Weltmeister Anthony Joshua mit dem Albaner Kristian Prenga duelliert.

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