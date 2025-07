Vom Bremspedal abgerutscht: Mann kracht gegen Restaurantwand

Ein Mann gibt bei einem Drive-in-Lokal aus seinem Auto eine Bestellung auf. Dann rutscht er von der Bremse ab und gibt Gas.

Günzburg

Ein Mann hat in einem Drive-in-Lokal mit seinem Wagen den Bestellbildschirm gerammt und ist gegen die Hauswand gefahren. Während der 69-Jährige in Günzburg seine Bestellung aufgab, rutschte er vom Bremspedal ab und gab Gas, wie die Polizei mitteilte.

Bei dem Unfall am Sonntag wurde den Angaben zufolge niemand verletzt. An dem Gebäude sei ein fünfstelliger Schaden entstanden, teilte die Polizei mit. Der Schaden an dem Auto beläuft sich demnach auf einen niedrigen vierstelligen Betrag.