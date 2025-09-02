AZ-Plus

Vollsperrung wegen Lastwagenbrands auf der Autobahn 9

Ein Lastwagen gerät auf der A9 bei der Fahrt gen Norden in Brand. Für Autofahrer in Oberfranken hat das Feuer größere Auswirkungen.
Die Feuerwehr war am frühen Nachmittag mit den Löscharbeiten beschäftigt. (Symbolbild)
Die Feuerwehr war am frühen Nachmittag mit den Löscharbeiten beschäftigt. (Symbolbild) © Daniel Karmann/dpa
Gefrees

Wegen eines brennenden Lastwagens ist die Autobahn 9 in Oberfranken in beide Richtungen gesperrt worden. Das Fahrzeug sei am Nachmittag bei Gefrees (Landkreis Bayreuth) auf der Fahrt gen Norden in Brand geraten, teilte die Polizei mit. Nach ersten Erkenntnissen sei der Fahrer unverletzt geblieben, sagte ein Polizeisprecher.

Der brennende Lastwagen stand demnach auf dem Standstreifen. Die Löscharbeiten liefen laut dem Polizeisprecher am frühen Nachmittag. Wegen des dichten Rauchs sei aber auch die Fahrbahn in die Gegenrichtung gesperrt worden. Weil der Lastwagen nach ersten Informationen auch Batterien geladen haben soll, könnten auch die Löscharbeiten einige Zeit dauern, sagte der Polizeisprecher.

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

