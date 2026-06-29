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Vollsperrung an der A8 aufgehoben: 200 Feuerwehrleute waren seit Sonntag im Einsatz

Autofahrer brauchten am Morgen auf der A8 in Oberbayern mehr Geduld. Wegen eines Brandes war die Fahrbahn komplett gesperrt. Das ist der aktuelle Stand.
Autorenprofilbild Tobias Singer
Tobias Singer, dpa |
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Ein Feuerwehrmann im Einsatz beim Waldbrand am Chiemsee.
Wolfgang Gasser/Kreisfeuerwehrverband Traunstein/dpa 4 Ein Feuerwehrmann im Einsatz beim Waldbrand am Chiemsee.
Die A8 muss komplett gesperrt werden.
Wolfgang Gasser/Kreisfeuerwehrverband Traunstein/dpa 4 Die A8 muss komplett gesperrt werden.
Durch den aufsteigenden Rauch komme es zu Sichtbehinderungen, sagte ein Polizeisprecher.
Wolfgang Gasser/Kreisfeuerwehrverband Traunstein/dpa 4 Durch den aufsteigenden Rauch komme es zu Sichtbehinderungen, sagte ein Polizeisprecher.
Die A8 befindet sich in der Nähe des Brandes am Chiemsee
Wolfgang Gasser/Kreisfeuerwehrverband Traunstein/dpa 4 Die A8 befindet sich in der Nähe des Brandes am Chiemsee

Update 11:03 Uhr: Der Autoverkehr auf der A8 ist inzwischen wieder freigegeben. Eine weitere Ausbreitung des Feuers konnte nach Angaben der Einsatzkräfte verhindert werden.

Erstmeldung vom 29. Juni: Weil am Chiemsee in Bayern eine größere Fläche Wald und Moor in Flammen stehen, ist die nahegelegene A8 zwischen Grabenstätt und Bernau in beiden Richtungen komplett gesperrt. Wie der ADAC mitteilt, kommt es zu  Sichtbehinderung durch Rauch. Autofahrer sollen der Umleitungsbeschilderung folgen. Der Autoclub empfiehlt die Umleitungen U79, U81, U16, U18. Wie lokale Medien berichten, müssen Autofahrer aber auch dort wegen des Ausweichverkehrs mit erheblichen Verzögerungen und Behinderungen rechnen. Die Feuerwehr warnt auch die Bevölkerung und bittet, Fenster und Türen wegen des Rauchs geschlossen zu halten. 

Liveststream zur aktuellen Lage

Wie steht es um die Sperrung auf der A8 und den Brand? Mehr dazu erfahren Sie hier im BR24-Livestream – ein Video von BR24 vom Bayerischen Rundfunk

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Hubschrauber im Einsatz

Wie lange die Sperrung der Autobahn noch dauert, ist weiterhin unklar. Das hänge vor allem von der Windrichtung und der Geschwindigkeit der Löscharbeiten ab, so ein Sprecher der Polizei. Am Morgen soll auch ein Hubschrauber der Polizei bei den Löscharbeiten helfen und Wasser über dem brennenden Gebiet abwerfen. Auf beiden Seiten der Sperrung bildeten sich am Morgen laut Kartendienst Google Maps längere Staus. 

Ein Feuerwehrmann bei den Arbeiten verletzt

Seit dem späten Sonntagabend versuchen rund 200 Feuerwehrleute, den Flammen Einhalt zu gebieten. Bei den Löscharbeiten wurde demnach ein Feuerwehrmann leicht verletzt. Laut der Feuerwehr stehen 5,5 Hektar Wald und Moor in Flammen, das entspricht einer Fläche von knapp acht Fußballfeldern. Verletzt wurde nach bisherigen Erkenntnissen niemand. Was den Brand verursacht hat, blieb zunächst unklar.

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10 Kommentare
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  • kartoffelsalat vor 12 Stunden / Bewertung:

    "Was den Brand verursacht hat, blieb zunächst unklar."

    Die wahrscheinlichsten Ursachen:
    - weggeworfene Zigarettenkippe
    - Grillen
    - mutwillige Brandstiftung
    - auf ausgetrocknetem Boden abgestelltes Kfz

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  • tutnixzursache vor 9 Stunden / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von kartoffelsalat

    schon wieder kann ich dem kartoffelkopp recht geben, war auch mein erster Gedanke. Das sind übrigens die mit Abstand häufigsten Gründe für Waldbrände weltweit

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  • SKi vor 9 Stunden / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von kartoffelsalat

    An der Ecke geht der Chiemseeradweg lang, sonst ist da nicht viel los.
    Also sehr wahrscheinlich ein Radfahrer, entweder durch die genannte Zigarettenkippe oder in die schöne Landschaft geworfene Glasscherben.

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