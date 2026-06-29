Vollsperrung an der A8 aufgehoben: 200 Feuerwehrleute waren seit Sonntag im Einsatz

Autofahrer brauchten am Morgen auf der A8 in Oberbayern mehr Geduld. Wegen eines Brandes war die Fahrbahn komplett gesperrt. Das ist der aktuelle Stand.

Die A8 befindet sich in der Nähe des Brandes am Chiemsee

Wolfgang Gasser/Kreisfeuerwehrverband Traunstein/dpa 4 Die A8 befindet sich in der Nähe des Brandes am Chiemsee

Update 11:03 Uhr: Der Autoverkehr auf der A8 ist inzwischen wieder freigegeben. Eine weitere Ausbreitung des Feuers konnte nach Angaben der Einsatzkräfte verhindert werden.

Erstmeldung vom 29. Juni: Weil am Chiemsee in Bayern eine größere Fläche Wald und Moor in Flammen stehen, ist die nahegelegene A8 zwischen Grabenstätt und Bernau in beiden Richtungen komplett gesperrt. Wie der ADAC mitteilt, kommt es zu Sichtbehinderung durch Rauch. Autofahrer sollen der Umleitungsbeschilderung folgen. Der Autoclub empfiehlt die Umleitungen U79, U81, U16, U18. Wie lokale Medien berichten, müssen Autofahrer aber auch dort wegen des Ausweichverkehrs mit erheblichen Verzögerungen und Behinderungen rechnen. Die Feuerwehr warnt auch die Bevölkerung und bittet, Fenster und Türen wegen des Rauchs geschlossen zu halten.

Liveststream zur aktuellen Lage

Wie steht es um die Sperrung auf der A8 und den Brand? Mehr dazu erfahren Sie hier im BR24-Livestream – ein Video .

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Hubschrauber im Einsatz

Wie lange die Sperrung der Autobahn noch dauert, ist weiterhin unklar. Das hänge vor allem von der Windrichtung und der Geschwindigkeit der Löscharbeiten ab, so ein Sprecher der Polizei. Am Morgen soll auch ein Hubschrauber der Polizei bei den Löscharbeiten helfen und Wasser über dem brennenden Gebiet abwerfen. Auf beiden Seiten der Sperrung bildeten sich am Morgen laut Kartendienst Google Maps längere Staus.

Ein Feuerwehrmann bei den Arbeiten verletzt

Seit dem späten Sonntagabend versuchen rund 200 Feuerwehrleute, den Flammen Einhalt zu gebieten. Bei den Löscharbeiten wurde demnach ein Feuerwehrmann leicht verletzt. Laut der Feuerwehr stehen 5,5 Hektar Wald und Moor in Flammen, das entspricht einer Fläche von knapp acht Fußballfeldern. Verletzt wurde nach bisherigen Erkenntnissen niemand. Was den Brand verursacht hat, blieb zunächst unklar.