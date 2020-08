Volle Autobahnen wegen Ferienende in Bayern erwartet

Wegen des Ferienendes in Bayern könnte es am kommenden Wochenende zu viel Verkehr auf den Autobahnen kommen. Vor allem im Süden müssten Reisende mehr Fahrzeit einplanen, teilte der ADAC am Montag in seiner neuesten Stauprognose mit. Wegen des voraussichtlich schönen Wetters seien neben den Urlaubsheimkehrern auch Späturlauber, Wochenendausflügler und Bergwanderer unterwegs. Rund um die Ballungszentren und an Baustellen müssten Autofahrer mit Verzögerungen rechnen.

31. August 2020 - 10:09 Uhr | dpa

Nicht merken X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste Merken X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen 0 Empfehlungen

Fahrzeuge stehen auf der Autobahn A9 im Stau. © Peter Kneffel/dpa/Symbolbild

München Auch auf den Fernstraßen im benachbarten Ausland ist dem ADAC zufolge am Wochenende viel los. Lange und viele Staus sollen aber die Ausnahme bleiben. In Kroatien, Slowenien und einigen österreichischen Bundesländern enden die Sommerferien. Zu den Problemstrecken im Ausland zählen laut der Prognose die klassischen Urlauberrouten Tauern-, Fernpass-, Brenner-, Karawanken-, Rheintal- und Gotthard-Route, die Fernstraßen zu und von den italienischen, kroatischen und französischen Küsten sowie die Zufahrtsstraßen der Ausflugsregionen der Alpenländer.