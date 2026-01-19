AZ-Plus
  • Startseite
  • Bayern
  • Völlig betrunken und in Warnweste: Mann versucht Verkehr zu regeln

Völlig betrunken und in Warnweste: Mann versucht Verkehr zu regeln

Ein Betrunkener in Warnweste will in Donauwörth wie ein Polizist den Verkehr regeln. Doch sein Einsatz endet abrupt.
AZ/ dpa |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen
Sanitäter bringen den Betrunkenen in ein Krankenhaus. (Symbolbild)
Sanitäter bringen den Betrunkenen in ein Krankenhaus. (Symbolbild) © Boris Roessler/dpa

Sturzbetrunken und mit einer orangefarbenen Warnweste hat ein Mann in Donauwörth versucht, den Verkehr auf einer Straße zu regeln. Der 45-Jährige sei so betrunken gewesen, dass er irgendwann auf der Straße in im Landkreis Donau-Ries umgefallen sei, wie ein Polizeisprecher sagte. Polizisten zogen den Mann am Sonntag von der Straße, nachdem mehrere Autofahrer zuvor die Beamten zu Hilfe gerufen hatten.  

Sanitäter versorgten den 45-Jährigen und brachten ihn in eine Klinik. Wie viel Promille der Mann hatte, ist unklar. Ein Alkoholtest sei nicht mehr möglich gewesen, so der Sprecher weiter. Zu einer Gefährdung der Verkehrsteilnehmer sei es nicht gekommen.

  • Themen:
Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
0 Kommentare
Artikel kommentieren
Noch keine Kommentare vorhanden.
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.