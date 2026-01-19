Völlig betrunken und in Warnweste: Mann versucht Verkehr zu regeln

Ein Betrunkener in Warnweste will in Donauwörth wie ein Polizist den Verkehr regeln. Doch sein Einsatz endet abrupt.

Sturzbetrunken und mit einer orangefarbenen Warnweste hat ein Mann in Donauwörth versucht, den Verkehr auf einer Straße zu regeln. Der 45-Jährige sei so betrunken gewesen, dass er irgendwann auf der Straße in im Landkreis Donau-Ries umgefallen sei, wie ein Polizeisprecher sagte. Polizisten zogen den Mann am Sonntag von der Straße, nachdem mehrere Autofahrer zuvor die Beamten zu Hilfe gerufen hatten.

Sanitäter versorgten den 45-Jährigen und brachten ihn in eine Klinik. Wie viel Promille der Mann hatte, ist unklar. Ein Alkoholtest sei nicht mehr möglich gewesen, so der Sprecher weiter. Zu einer Gefährdung der Verkehrsteilnehmer sei es nicht gekommen.