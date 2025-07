Vladimir Jurowski verlängert an Bayerischer Staatsoper

Personalien in der Kulturwelt sind immer ein vieldiskutiertes Thema. Die Bayerische Staatsoper kann nun einige Jahre auf Kontinuität setzen.

München

Der Generalmusikdirektor der Bayerischen Staatsoper in München, Vladimir Jurowski, hat seinen Vertrag um ein weiteres Jahr verlängert. Der 53-Jährige werde nun bis zum Ende der Spielzeit 2028/2029 bleiben, wie das Kunstministerium in München mitteilte. Seine hervorragende Arbeit am Pult des Staatsorchesters sei ein Garant für den musikalischen Erfolg und die Strahlkraft der Staatsoper.

Jurowski ist seit 2021 Generalmusikdirektor in München, an der Seite von Opernintendant Serge Dorny. Ursprünglich lief die Vereinbarung des Dirigenten bis zum Sommer 2028. Nun entschied er sich, noch eine weitere Spielzeit zu bleiben.