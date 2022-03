Vierstelliges Startgebot: Bayerischer Brief unterm Hammer

Tausende Euro soll am kommenden Samstag eine seltene Briefmarke bei einer Auktion einbringen: Versteigert wird ein rot gestempelter Brief aus der Sammlung des Tengelmann-Chefs Erivan Haub.

Wiesbaden/München - Ein Brief ist mehr wert als Tausend WhatsApps – und die Marke auf dem Umschlag manchmal sogar ein Vielfaches. Vor allem, wenn sie dann noch einen seltenen Stempel trägt.

Eine dieser besonders teuren Marken wird nun in Wiesbaden versteigert.

Bei der siebten Auktion der Briefmarkensammlung des ehemaligen Tengelmann-Chefs Erivan Haub, die am kommenden Samstag (26. März) im Auktionshaus Heinrich Köhler stattfindet, kommt ein Sehnsuchtsobjekt der internationalen Philatelie-Szene unter den Hammer: ein "Roter Mühlradstempel" aus dem Jahr 1861. Bereits der Startpreis der Marke liegt bei 8.000 Euro.

Wenn die Stempelfarbe ausgeht

Was aber macht die Briefmarke heute eigentlich so wertvoll? Bayern verwendete damals für die Entwertung seiner Briefmarken Stempel in der Form eines kleinen Mühlrads. Und in einer ganz kurzen Zeitspanne von vermutlich nur wenigen Tagen im Juni 1864 wurde aus unbekannten Gründen rote statt schwarze Stempelfarbe verwendet.

Der betreffende Brief ging aus dem österreichischen Hall an den Inn-Schiffmeister Johann Georg Riedl in Neuötting – der aber da schon unterwegs nach Linz war. Deshalb wurde ihm der Brief nachgesendet.

Früher sechs Kreuzer, heute Tausende Euro

In Neuötting wurden die beiden bayerischen Sechs-Kreuzer-Briefmarken dann am 17. Juni 1864 ausnahmsweise mit roten Mühlradstempeln entwertet. Und diese Sonderstempelung macht den Brief heute zu einem der begehrenswertesten Stücke für Sammler klassischer Briefmarken des 19. Jahrhunderts.

Neben dem Brief aus Bayern werden weitere seltene Marken angeboten, etwa ein Blockstück mit vier Marken des legendären Sachsen-Dreiers (Startgebot: 80.000 Euro), ein Ersttagsbrief aus Baden (Startgebot: 25.000 Euro) und ein Brief der Thurn & Taxis’schen Post mit einer Versuchsabstempelung (Startgebot: 25.000 Euro).

Insgesamt umfasst die Sammlung Erivan im Gebiet "Altdeutsche Staaten" rund 4.000 Auktionslose. Seit drei Jahren finden die Auktionen im halbjährigen Rhythmus im Heinrich Köhler Auktionshaus in Wiesbaden statt.