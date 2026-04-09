AZ-Plus
  • Startseite
  • Bayern
  • Vierjähriges Kind in Bayern von Hund attackiert – Halter flüchtet

Vierjähriges Kind in Bayern von Hund attackiert – Halter flüchtet

Ein Kind wird in Forchheim von einem Hund gebissen, aber der Besitzer kümmert sich nicht darum. Jetzt sucht die Polizei Menschen, die Hinweise dazu geben können.
AZ/dpa |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen
Die Polizei sucht nach Zeugen. (Symbolbild)
Die Polizei sucht nach Zeugen. (Symbolbild) © Daniel Karmann/dpa

Ein vierjähriges Kind ist in Forchheim von einem Hund gebissen worden. Das Kind sei dabei zu Boden gestürzt, teilte die Polizei mit. Zuvor habe ein Mann mit dem Hund die Straße überquert, um zu seinem Fahrzeug zu gelangen.

Halter fährt mit Auto einfach weg

Der Hund sei dabei auf das Kind zugerannt. Nach dem anschließenden Biss sei der Mann mit seinem Auto einfach weggefahren. Über die Schwere der Bissverletzung gibt es bislang keine Information. Jetzt sucht die Polizei Zeugen des Vorfalles.

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
0 Kommentare
Artikel kommentieren
Noch keine Kommentare vorhanden.
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.