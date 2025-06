Vierjähriges Kind durch Hundebiss ins Gesicht verletzt

Ein Spaziergang im Stadtpark endet dramatisch: Ein Hund beißt einem Kind ins Gesicht. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Ein vierjähriges Kind ist im Pasinger Stadtpark in München von einem Hund ins Gesicht gebissen und verletzt worden. Es war am Abend gemeinsam mit seinen Eltern an der Würm unterwegs, wie die Polizei mitteilte.

Zur selben Zeit spazierten eine 59-Jährige und ein 46-Jähriger mit zwei Hunden durch den Park. Aus bislang ungeklärten Gründen griff einer der Hunde das Kind an und biss zu. Zeugen alarmierten Polizei und Rettungsdienst. Das verletzte Kind wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Gegen die Hundebesitzerin wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. Auch das zuständige Kreisverwaltungsreferat der Stadt München sei über den Vorfall informiert worden, teilte das Polizeipräsidium München weiter mit.