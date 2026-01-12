Vierfachmillionär aus Bayern gesucht: Lottospieler zieht ganz großes Los

Sieben Zahlen auf einem anonymen Spielschein aus Bayern sind seit Samstag mehrere Millionen Euro wert. Doch wer darf sich über das Geld freuen?

Ein anonym in Oberbayern abgegebener Lotto-Spielschein ist seit dem Wochenende mehr als vier Millionen Euro wert. Wie Lotto Bayern mitteilte, stehen dem Gewinner oder der Gewinnerin exakt 4.177.777 Euro zu. Am Samstag war bei der Zusatzlotterie Spiel 77 die Gewinnzahl 5377756 gezogen worden – diese befindet sich als Losnummer auf dem Spielschein.

Den Angaben zufolge hat der Besitzer oder die Besitzerin des Spielscheins bis Ende 2029 Zeit, den Gewinn bei der staatlichen Lotterie- und Spielbankverwaltung einzufordern. Zuletzt war ein anderer Millionengewinn aus der Zusatzlotterie Spiel 77 verfallen, nachdem sich der Gewinner aus dem Großraum München mehr als drei Jahre lang nicht gemeldet hatte.

In zwei weiteren Fällen haben die Lotto-Gewinner aus Bayern noch bis Ende 2028 Zeit, ihr Geld abzuholen. In einem Fall geht es um knapp 18 Millionen Euro, im anderen Fall um fast 7 Millionen Euro.