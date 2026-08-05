Vier Promille: Alkoholisierte Rosenheimerin kracht in Mauer

Die Frau kommt in Rosenheim von der Straße ab, überquert das Grundstück einer Tankstelle und landet schließlich in einer Mauer.

Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte die Polizei fest, dass die Autofahrerin stark alkoholisiert war. (Symbolbild)

In der Nacht zum Mittwoch kracht in Rosenheim ein Auto in eine Steinmauer. Die Polizei findet wenig später die mögliche Ursache für den Unfall heraus.

Nach Angaben der Polizei war eine 44-jährige Frau aus Rosenheim gegen 3 Uhr mit ihrem Pkw auf der Kufsteiner Straße in südliche Richtung unterwegs, als sie "aus bisher noch ungeklärter Ursache" auf Höhe einer Tankstelle mit dem Wagen von der Fahrbahn nach links abkam, über das Areal der Tankstelle fuhr und schließlich in der besagten Mauer landete. Die Frau erlitt dabei Prellungen und Schürfwunden.

Stark alkoholisiert

Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte die Polizei fest, dass die Autofahrerin stark alkoholisiert war – ein Atemalkoholtest ergab rund vier Promille. Die Beamten führten eine Blutentnahme durch und stellten den Führerschein der Frau sicher.

Jetzt läuft ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs gegen die 44-Jährige. Den bei dem Unfall entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf rund 10.000 Euro.