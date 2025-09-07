Vier Fahrzeuge demoliert, zehn Kilometer Stau: Unfall auf der A9

Ein Fahrer kracht mit seinem Wohnmobil in ein vorausfahrendes Auto und löst eine Kettenreaktion aus.

Auf der Autobahn 9 in Oberbayern sind ein Wohnmobil und drei Autos an einer Baustelle aufeinander aufgefahren. Am Samstag war auf der Strecke in Richtung München so viel los, dass sich dadurch ein Rückstau von fast 10 Kilometern bildete, wie die Polizei mitteilte. Demnach reichte der Stau von der Unfallstelle bei Stammham (Landkreis Eichstätt) bis zur Anschlussstelle Denkendorf.

Laut Polizei war ein 75-Jähriger mit seinem Wohnmobil am Samstagvormittag auf der A9 unterwegs. An einer Baustelle habe ein vorausfahrender 41 Jahre alter Autofahrer seinen Wagen wegen des Verkehrs abgebremst. Wegen des zu geringen Sicherheitsabstandes sei der 75-Jährige mit seinem Wohnmobil auf das Auto aufgefahren, hieß es weiter.

Wucht des Aufpralls verursacht "Kettenreaktion"

So sei es zu der "Kettenreaktion" gekommen. Verletzt worden sei niemand. Das Auto des 41-Jährigen sei infolge des Aufpralls auf ein weiteres Auto eines 44-Jährigen geschoben worden. Der Wagen des 44-Jährigen sei wiederum auf den Wagen eines 45-Jährigen geprallt.

Die drei Autos und das Wohnmobil waren den Angaben zufolge nicht mehr fahrbereit und mussten geborgen werden. Freiwillige Feuerwehren rückten an, um den Verkehr zu sichern und die Fahrbahn zu reinigen. Die Polizei schätzte den gesamten Schaden auf etwa 30.000 Euro.