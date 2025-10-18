AZ-Plus
  • Startseite
  • Bayern
  • "Die Wetterlage ändert sich komplett": Herbstliches Ausflugswetter zum Wochenende – doch dann ...

"Die Wetterlage ändert sich komplett": Herbstliches Ausflugswetter zum Wochenende – doch dann kippt es

Wer noch ein bisschen Sonne tanken möchte, muss sich am Wochenende beeilen. Laut Deutschem Wetterdienst soll es zur neuen Woche regnerisch werden.
AZ/dpa |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ bei Google News
Zum Wochenende gibt es noch die Möglichkeit auf einige Sonnenstrahlen, dann ändert sich die Wetterlage.
Zum Wochenende gibt es noch die Möglichkeit auf einige Sonnenstrahlen, dann ändert sich die Wetterlage. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa
München

Vielerorts Sonne und meist trocken: Das Wochenende bringt in Teilen Bayerns anfangs noch herbstliches Ausflugswetter. Am Samstag soll es nach Angaben eines Sprechers des Deutschen Wetterdiensts (DWD) von Südosten bis nach Mittelfranken zunächst noch starke Bewölkung geben, im Osten vereinzelt auch Niederschlag. Im Tagesverlauf werde es freundlicher: "Dann lockert es von Norden her mehr und mehr auf", sagte der DWD-Meteorologe. Am Nachmittag können sich Menschen in Bayern vielerorts auf Sonne freuen, mit Höchstwerten von 7 Grad im Hofer Land und 14 Grad an Main und Donau.

In der Nacht auf Sonntag wird es laut DWD teils nebelig und frostig mit Tiefstwerten von plus 4 Grad westlich des Spessarts und bis zu minus 4 Grad in den Tälern des Bayerischen Waldes und der Alpen. Der Sonntag zeigt sich bewölkter und trüber. Durch hohe Wolkenfelder scheint die Sonne dem Wetterexperten zufolge nur milchig oder sehr verdeckt durch. An den Alpen hingegen soll häufig die Sonne scheinen. Die Höchsttemperaturen liegen bei 8 bis 16 Grad.

Wetterwechsel zur neuen Woche – Regen und Wolken statt Sonne

In der Nacht zum Montag kommt den Angaben zufolge von Westen Niederschlag auf. "Die Wetterlage ändert sich komplett", sagte der Meteorologe voraus. Das am Wochenende das Wetter bestimmende Hoch zieht demnach zur neuen Woche nach Osten ab. Es soll stark bewölkt werden und vor allem in Nordbayern und Schwaben regnen. Die Höchstwerte liegen bei 10 Grad zwischen Rhön und Frankenwald und 17 Grad am Alpenrand.

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
0 Kommentare
Artikel kommentieren
Noch keine Kommentare vorhanden.
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.