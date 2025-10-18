Wer noch ein bisschen Sonne tanken möchte, muss sich am Wochenende beeilen. Laut Deutschem Wetterdienst soll es zur neuen Woche regnerisch werden.

München

Vielerorts Sonne und meist trocken: Das Wochenende bringt in Teilen Bayerns anfangs noch herbstliches Ausflugswetter. Am Samstag soll es nach Angaben eines Sprechers des Deutschen Wetterdiensts (DWD) von Südosten bis nach Mittelfranken zunächst noch starke Bewölkung geben, im Osten vereinzelt auch Niederschlag. Im Tagesverlauf werde es freundlicher: "Dann lockert es von Norden her mehr und mehr auf", sagte der DWD-Meteorologe. Am Nachmittag können sich Menschen in Bayern vielerorts auf Sonne freuen, mit Höchstwerten von 7 Grad im Hofer Land und 14 Grad an Main und Donau.

In der Nacht auf Sonntag wird es laut DWD teils nebelig und frostig mit Tiefstwerten von plus 4 Grad westlich des Spessarts und bis zu minus 4 Grad in den Tälern des Bayerischen Waldes und der Alpen. Der Sonntag zeigt sich bewölkter und trüber. Durch hohe Wolkenfelder scheint die Sonne dem Wetterexperten zufolge nur milchig oder sehr verdeckt durch. An den Alpen hingegen soll häufig die Sonne scheinen. Die Höchsttemperaturen liegen bei 8 bis 16 Grad.

Wetterwechsel zur neuen Woche – Regen und Wolken statt Sonne

In der Nacht zum Montag kommt den Angaben zufolge von Westen Niederschlag auf. "Die Wetterlage ändert sich komplett", sagte der Meteorologe voraus. Das am Wochenende das Wetter bestimmende Hoch zieht demnach zur neuen Woche nach Osten ab. Es soll stark bewölkt werden und vor allem in Nordbayern und Schwaben regnen. Die Höchstwerte liegen bei 10 Grad zwischen Rhön und Frankenwald und 17 Grad am Alpenrand.