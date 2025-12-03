Das Wetter für Bayern und München: Viele Wolken, wenig Sonne

So präsentiert sich das Wetter heute in Bayern und München – ein genauer Blick lohnt sich!

Bayernweit ist am Mittwoch mit Hochnebel zu rechnen. Dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zufolge kann das insbesondere am Vormittag auch Sichtbehinderungen und leicht frostige Temperaturen bedeuten. Freundlich und sonnig könne es am Alpenrand, in den Höhenlagen des Bayerischen Waldes und ab dem Mittag auch in Oberfranken werden.

Für die Nacht zum Donnerstag sagt der DWD weiterhin überwiegend Nebel voraus, zudem könne es Sprühregen und bei Temperaturen von knapp unter Null Grad Glätte geben.

Trübe Aussichten für München

In München hat die Sonne Schwierigkeiten, durch den Neben zu kommen, und es bleibt kalt bei etwa 1 Grad.

Der Nebel soll sich am Nachmittag in Bayern ausbreiten und bis in die Nacht hinein anhalten. Die Temperaturen bleiben dabei zunächst knapp über Null und sinken später auf bis zu minus 1 Grad, bei durchgehend schwachem Ost- bis Südostwind und ohne Niederschlag.