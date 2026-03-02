AZ-Plus

Warmer Wochenstart in Bayern – aber bleibt das Wetter so?

Der Frühling legt richtig los: Sonne satt in Bayern und milde Temperaturen. Ein Ausblick auf die nächsten Tage.
Sonne und milde Temperaturen locken in den nächsten Tagen nach draußen. (Archivbild) © Malin Wunderlich/dpa

Zum Beginn der Woche startet der Frühling in Bayern weiter durch. Nach sich zum Teil zögerlich auflösendem Nebel bringt der Montag laut der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) viel Sonne. Die Temperaturen steigen auf maximal 12 bis 17 Grad. Die höchsten Werte könnten dabei im Raum Aschaffenburg gemessen werden. An den Alpen können dagegen im Tagesverlauf Quellwolken und vereinzelt Schauer aufziehen.

Bis zum Morgen kann es laut DWD verbreitet leichten Frost geben. Vor allem im Bayerwald und möglicherweise auch an den Alpen ist örtlich Glätte durch überfrierende Nässe nicht ausgeschlossen.

In der Nacht zum Dienstag zieht zum Teil wieder dichter Nebel auf. Morgens kann es dem DWD zufolge mit minus 2 bis plus 4 Grad noch recht frisch sein. An den Alpen ist stellenweise Glätte durch überfrierende Nässe möglich. Später scheint wieder reichlich die Sonne. Es wird wieder so mild wie am Montag.

Auch am Mittwoch setzt sich nach Nebel - vielerorts bis in die Mittagsstunden - meistens die Sonne durch. Es bleibt mild.

