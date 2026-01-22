AZ-Plus
Sonne satt im Freistaat: Zitterpartie ist trotzdem nicht vorbei

Sonne und Kälte dominieren das Wetter im Freistaat. Mancherorts gibt es aber auch Nebel und Glätte.
Sonne dominiert heute das Wetter in Bayern. (Archivbild)
Sonne dominiert heute das Wetter in Bayern. (Archivbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Die Menschen in Bayern können sich heute auf viel Sonnenschein freuen, dennoch bleibt es kalt. Örtlich könne es zudem Nebel und Glätte geben, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mit. "Während in der Höhe weiterhin milde und trockene Luft über Bayern lagert, liegt über den Niederungen oft kalte und zum Teil feuchte Luft."

Kalt und sonnig: Das sind die Wetteraussichten für Bayern

Mit Ausnahme der Alpen und des höheren Alpenvorlandes sowie einiger Niederungen im westlichen Franken wird leichter, in Ostbayern gebietsweise auch mäßiger Dauerfrost erwartet. Noch kälter wird es dann in der Nacht zum Freitag: Am Untermain rechnet der DWD mit leichtem Frost, sonst verbreitet mäßigem und im Osten strengem Frost. 

Dazu kommen laut DWD bis zum Donnerstagvormittag sowie in der Nacht zum Freitag örtlich Nebel mit Sichtweiten unter 150 Meter sowie Glätte durch überfrierende Nässe oder Reif.

