Verwunschener Freistaat: Bayerns sagenhafte Landschaften

Auch dem Hopfensee nördlich von Füssen sagt man Beängstigendes nach. Eine Bäuerin aus Hopferau soll einst Drillinge geboren haben, als eines Tages ein tropfnasser Mann vor ihrer Tür stand. Wenig später waren die Kinder verschwunden. Doch am Ufer des Hopfensees entdeckte man ihre ordentlich zusammengelegten Windeln - und die mysteriösen Wasserpfützen vor ihren Wiegen trockneten nie wieder. Seitdem erzählt man sich an den Ufern des Sees, das "Fischmännle" habe die Buben geholt, auf dass sie es auf ewig bedienten. Und an stillen Sommerabenden soll man am See bis heute die verzweifelten Rufe der Kinder hören.