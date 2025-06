Verunreinigtes Wasser in zwei oberfränkischen Kommunen

Weil das Trinkwasser wohl verunreinigt ist, sollen die Menschen es in Teilen von Rehau und Regnitzlosau bis auf weiteres abkochen.

Rehau/Regnitzlosau

Das Trinkwasser in Teilen von Regnitzlosau und Rehau in Oberfranken muss bis auf weiteres abgekocht werden. Grund sei eine bakterielle Verunreinigung, wie ein Sprecher des Landratsamtes in Hof mitteilte.

In der Stadt Rehau seien die Bereiche Dobeneck, Timpermühle, Ludwigsbrunn, Sigmundsgrün und Faßmannsreuth betroffen. In der Gemeinde Regnitzlosau gilt das Abkochgebot demnach für Prex, Kirchbrünnlein, Oberprex, Oberzech, Mittelhammer, Hinterprex und Schanz.

Das Gesundheitsamt weist darauf hin, dass das Leitungswasser ab sofort nur noch abgekocht getrunken werden sollte. Dazu solle man das Wasser einmalig sprudelnd aufkochen und dann langsam über mindestens zehn Minuten abkühlen lassen.

Auch für die Zubereitung von Nahrung, zum Zähneputzen und zum Reinigen offener Wunden sollte vorerst ausschließlich abgekochtes Leitungswasser genutzt werden. Die Behörden informieren, wenn das Abkochgebot wieder aufgehoben wird.