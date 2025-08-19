AZ-Plus

Versuchtes Tötungsdelikt - Fahrer steuert auf Frau zu

Ein junger Mann fährt gezielt auf eine etwa gleichaltrige Frau zu. Mit dem Fall befasst sich eine Mordkommission in Dortmund.
dpa |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ bei Google News
Eine Mordkommission ermittelt gegen einen Fahrer wegen versuchter Tötung.(Archivbild)
Eine Mordkommission ermittelt gegen einen Fahrer wegen versuchter Tötung.(Archivbild) © Friso Gentsch/dpa
Carbonatix Pre-Player Loader

Audio von Carbonatix

Dortmund

Ein 27-jähriger Mann aus Bayern soll mit seinem Auto in Dortmund gezielt auf eine etwa gleichaltrige Frau zugefahren zu sein. Sie habe sich durch einen Sprung retten können, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft Dortmund mit. Der Wagen sei dann mit einem anderen Auto kollidiert, das vor einer Garage abgestellt war. Eine Mordkommission ermittelt gegen den Mann wegen versuchter Tötung.

Polizisten konnten den 27-Jährigen kurze Zeit nach dem Vorfall vom Montagabend festnehmen. Er habe sich bisher nicht zu den Vorwürfen geäußert, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft. Er und die attackierte Frau - sie blieb unverletzt - hätten sich erst kurz zuvor kennengelernt. Der Tatverdächtige sei von einem Psychiater begutachtet worden, der von einer Schuldunfähigkeit des Mannes zum Tatzeitpunkt ausgehe, schilderte die Behördensprecherin. Der Haftrichter habe einen Unterbringungsbefehl in einer entsprechenden Einrichtung erlassen.

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
Teilen
lädt ... nicht eingeloggt
 
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.