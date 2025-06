Verpuffung in Würzburger Zahnklinik - Gebäude geräumt

Nach einer Verpuffung im Keller zieht Rauch durch ein Gebäude der Zahnklinik in der Würzburger Innenstadt. Bis zu 150 Menschen müssen evakuiert werden.

Die Feuerwehr rückte nach einer Verpuffung zu einem Einsatz an der Zahnklinik in Würzburg aus. (Symbolbild)

Würzburg

Nach einer Verpuffung in einem Gebäude der Zahnklinik in Würzburg sind bis zu 150 Menschen aus dem betroffenen Gebäude evakuiert worden. Unter ihnen waren Studierende, Personal und Patienten, die zur ambulanten Versorgung in der Zahnklinik in der Innenstadt waren, wie das Universitätsklinikum Würzburg (UKW) mitteilte. Verletzt wurde Polizeiangaben zufolge niemand.

Die Verpuffung ereignete sich laut Polizei an einem Batteriespeicher im Keller eines Gebäudes der Zahnklinik. Weil der Rauch auch in obere Stockwerke zog, sei das Gebäude teilweise geräumt worden, teilte die Klinik mit. Die 28 Patientinnen und Patienten, die stationär untergebracht waren, waren von der Evakuierung nicht betroffen.

Nach Angaben des UKW musste der OP-Betrieb der Zahnklinik für Mittwoch zunächst eingestellt werden. Nun werde geprüft, in welchem Ausmaß der Betrieb fortgesetzt werden könne. Die Versorgung in den übrigen Bereichen des UKW sei nicht betroffen.

Einsatzkräfte der Feuerwehr waren laut Polizei bis in den Nachmittag mit der Lüftung des Gebäudes beschäftigt. Die Polizei ermittle nun zur genauen Ursache der Verpuffung und zur Höhe des Schadens.