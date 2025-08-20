AZ-Plus

Vermisster Unfallfahrer nach Tagen in Wohnhaus gefunden

Nach einem Unfall in Niederbayern galt ein 66-Jähriger als verschwunden – nun taucht er überraschend in einem Wohnhaus wieder auf.
Im Landkreis Rottal-Inn wurde ein Unfallfahrer erst Tage später in einem Wohnhaus von der Polizei entdeckt.
Im Landkreis Rottal-Inn wurde ein Unfallfahrer erst Tage später in einem Wohnhaus von der Polizei entdeckt. © Soeren Stache/dpa
Zeilarn

Tage nach einem Verkehrsunfall im Landkreis Rottal-Inn hat die Polizei den vermissten 66-jährigen Fahrer in einem Wohnhaus im Raum Simbach am Inn gefunden. Der Mann wies eine leichte Kopfverletzung auf und wurde dem Rettungsdienst übergeben, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Am Sonntag war in Zeilarn in Niederbayern ein Unfallfahrzeug an einem Baum entdeckt worden – ohne Insassen. Da unklar war, ob sich der Fahrer verletzt hatte oder in Gefahr war, starteten Polizei und Rettungskräfte eine großangelegte Suche. Feuerwehrkräfte aus Tannenbach und eine Drohne aus Pfarrkirchen durchkämmten das Gelände, jedoch ohne Erfolg. Auch eine weitere Absuche mit einer Polizeidrohne zwei Tage später blieb zunächst ergebnislos.

Kurz vor dem geplanten Einsatz eines Polizeihubschraubers führten Ermittlungen schließlich zu dem Wohnhaus, in dem der 66-Jährige angetroffen wurde. Die Polizei hatte Hinweise, dass er dort wiederholt Kontakte pflegte.

