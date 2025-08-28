AZ-Plus

Vermisster Mann wird tot aus See geborgen

Ein Fahrrad und andere persönliche Gegenstände stehen einen Tag lang am Ufer eines Sees. Zeugen werden misstrauisch und wählen den Notruf.
Auch die Wasserrettung war an der Suche beteiligt. (Symbolbild)
Auch die Wasserrettung war an der Suche beteiligt. (Symbolbild) © Stefan Sauer/dpa
Schwaigen

Nach einer stundenlangen Suche ist ein vermisster 63-Jähriger tot in einem See bei Schwaigen (Landkreis Garmisch-Partenkirchen) entdeckt worden. Zuvor hätten Zeugen ein herrenloses Fahrrad mitsamt persönlichen Gegenständen am Ufer des Langen-Köchel-Sees bemerkt, teilte die Polizei mit. Die Gegenstände seien den ganzen Tag dort unangetastet gestanden.

Bei der Suche waren Dutzende Menschen beteiligt: mehrere Streifen, ein Hubschrauber, etliche Helfer der Freiwilligen Feuerwehr und der Wasserrettung sowie Polizeihunde. Die Leiche des 63-Jährigen wurde in der Nacht gefunden. Die Ermittler gehen davon aus, dass er ertrunken ist.

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

