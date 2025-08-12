Vermisstensuche nach Fund von herrenlosem Boot auf Chiemsee

Ein Segler entdeckt ein im Wasser treibendes Motorboot. Was ist mit dem Bootsführer passiert?

Nach dem Hinweis eines Seglers wurde das herrenlose Boot im Schilf bei Aisching gefunden. (Symbolbild)

Prien

Nach dem Fund eines herrenlosen Bootes auf dem Chiemsee sucht die Polizei nach dem Bootsführer. Ein Segler habe am Montagabend zwischen Fraueninsel und Gstadt (Landkreis Rosenheim) das Elektroboot entdeckt und die Polizei verständigt, teilten die Ermittler mit.

Daraufhin habe eine umfangreiche Suche begonnen - unter anderem mit einem Hubschrauber, Kräften der Wasserwacht und der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG). Auch am Dienstag sollte am See weiter gesucht werden.

Der Vermisste habe das Elektroboot am Montag in Gstadt für zwei Stunden gemietet, sei dann aber nicht zurückgekehrt, teilte die Polizei mit. Man gehe derzeit von einem Unfall aus.