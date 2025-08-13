AZ-Plus

Vermisstensuche auf Chiemsee bislang ergebnislos

Mit Booten und einem Hubschrauber suchte die Polizei nach einem Vermissten. Bislang konnte niemand gefunden werden.
dpa |
Ein Segler findet ein herrenloses Motorboot auf dem Chiemsee. (Symbolbild)
Ein Segler findet ein herrenloses Motorboot auf dem Chiemsee. (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa
Prien

Die Suche nach einem vermissten Bootsführer auf dem Chiemsee ist bislang ergebnislos geblieben. Weder an Land noch im Wasser seien Hinweise auf den Aufenthaltsort des Mannes gefunden worden, sagte ein Polizeisprecher. Den Angaben zufolge sollen die Erkenntnisse nun ausgewertet werden, um neue Ansatzpunkte für die Suche zu finden. 

Ein Segler hatte am Montag ein herrenloses Elektroboot auf dem See zwischen Fraueninsel und Gstadt (Landkreis Rosenheim) entdeckt, wie die Polizei mitteilte. Daraufhin startete eine großangelegte Suche mit Hubschrauber und Wasserwacht

Nach Angaben der Polizei hatte der Vermisste das Elektroboot am Montag in Gstadt für zwei Stunden gemietet, sei dann aber nicht mehr zurückgekommen. Die Ermittler gehen aktuell von einem Unfall aus.

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

