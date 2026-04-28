AZ-Plus
  • Startseite
  • Bayern
  • Vermisste Elfjährige aus Sachsen-Anhalt taucht plötzlich in Bayern auf

Vermisste Elfjährige aus Sachsen-Anhalt taucht plötzlich in Bayern auf

Seit Montag wurde eine Elfjährige aus Wanzleben-Börde vermisst. Die Polizei suchte nach dem Mädchen, das zuletzt mit einem Mann gesehen wurde. Nun wurde sie wohlbehalten aufgefunden.
AZ/dpa |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen
Das Mädchen kam laut Polizei am Montag nicht nach der Schule nach Hause. (Symbolbild)
Das Mädchen kam laut Polizei am Montag nicht nach der Schule nach Hause. (Symbolbild) © Jan Woitas/dpa
Wanzleben

Eine elfjährige Schülerin aus Wanzleben-Börde in Sachsen-Anhalt ist vermisst und später wohlbehalten in Bayern aufgefunden worden. Das Mädchen kehrte nach der Schule nicht nach Hause zurück, wie die Polizei mitteilte. Demnach wurde die Elfjährige zum letzten Mal am Montag in der Gemeinde Wanzleben bei Magdeburg in Begleitung eines erwachsenen Mannes gesehen. Der Umgang schien vertraut zu sein, hieß es. Laut Polizei handelt es sich vermutlich um eine Internetbekanntschaft.

Die Polizei suchte intensiv nach der Vermissten und bat Zeugen um Hinweise. Am Dienstag meldete die Polizei dann, dass das Mädchen von der Polizei in der bayerischen Stadt Coburg wohlbehalten aufgefunden wurde - auch dank der Hinweise, sagte eine Sprecherin.

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
0 Kommentare
Artikel kommentieren
Noch keine Kommentare vorhanden.
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.