Vermisste Elfjährige aus Sachsen-Anhalt taucht plötzlich in Bayern auf

Seit Montag wurde eine Elfjährige aus Wanzleben-Börde vermisst. Die Polizei suchte nach dem Mädchen, das zuletzt mit einem Mann gesehen wurde. Nun wurde sie wohlbehalten aufgefunden.

Wanzleben

Eine elfjährige Schülerin aus Wanzleben-Börde in Sachsen-Anhalt ist vermisst und später wohlbehalten in Bayern aufgefunden worden. Das Mädchen kehrte nach der Schule nicht nach Hause zurück, wie die Polizei mitteilte. Demnach wurde die Elfjährige zum letzten Mal am Montag in der Gemeinde Wanzleben bei Magdeburg in Begleitung eines erwachsenen Mannes gesehen. Der Umgang schien vertraut zu sein, hieß es. Laut Polizei handelt es sich vermutlich um eine Internetbekanntschaft.

Die Polizei suchte intensiv nach der Vermissten und bat Zeugen um Hinweise. Am Dienstag meldete die Polizei dann, dass das Mädchen von der Polizei in der bayerischen Stadt Coburg wohlbehalten aufgefunden wurde - auch dank der Hinweise, sagte eine Sprecherin.