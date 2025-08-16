AZ-Plus

Verletzte bei Streit zwischen rund 20 Menschen

Zwischen mehreren Menschen kommt es zu einer gewaltsamen Auseinandersetzung. Die Hintergründe sind zunächst unklar.
Sanitäter bringen die Verletzten in ein Krankenhaus. (Symbolbild)
Sanitäter bringen die Verletzten in ein Krankenhaus. (Symbolbild) © Patrick Seeger/dpa
Teisnach

Zwischen rund 20 Menschen ist es in Teisnach (Landkreis Regen) zu einer gewaltsamen Auseinandersetzung mit drei Leichtverletzten gekommen. Sanitäter brachten die Verletzten am Freitag ins Krankenhaus, das sie nach Polizeiangaben noch am selben Tag wieder verlassen konnten. Warum es zu dem Streit gekommen war, blieb zunächst unklar. Zuvor hatte die "Passauer Neue Presse" über den Vorfall berichtet.

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

