Verletzte bei Streit zwischen rund 20 Menschen
Audio von Carbonatix
Zwischen rund 20 Menschen ist es in Teisnach (Landkreis Regen) zu einer gewaltsamen Auseinandersetzung mit drei Leichtverletzten gekommen. Sanitäter brachten die Verletzten am Freitag ins Krankenhaus, das sie nach Polizeiangaben noch am selben Tag wieder verlassen konnten. Warum es zu dem Streit gekommen war, blieb zunächst unklar. Zuvor hatte die "Passauer Neue Presse" über den Vorfall berichtet.
Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de
- Themen:
Zum Login
Hinzufügen
Bearbeiten
Entfernen
Zustimmen