Der Münchner Verkehrs- und Tarifverbund (MVV) bekommt Zuwachs. Eine Kommune im Allgäu tritt bei.

Münchens Verkehrs- und Tarifverbund (MVV) wächst weiter. Zum 1. Januar 2027 wird der Landkreis Oberallgäu beitreten, wie eine MVV-Sprecherin mitteilte. Der MVV ist den Angaben zufolge einer der größten Verkehrsverbünde Deutschlands.

Der Kreistag in Marktoberdorf hatte dem Beitritt einstimmig zugestimmt. "Wir schaffen damit für die Menschen im Ostallgäu einen deutlich einfacheren Zugang zu Bus und Bahn – vom täglichen Weg zur Arbeit bis zum Ausflug am Wochenende", sagte Landrätin Maria Rita Zinnecker (CSU) laut Mitteilung. "Der MVV-Beitritt ist ein entscheidender Schritt hin zu einem leistungsstarken Nahverkehr, der unserer mobilen, pendelnden und touristisch geprägten Region gerecht wird."

Zum Jahreswechsel in wenigen Wochen kommen die Kreise Garmisch-Partenkirchen und Mühldorf am Inn sowie Stadt und Kreis Landshut neu zum Verbundgebiet, das dann 13.600 Quadratkilometer groß sein wird.