Verkehrsunfall bei Erlstätt: drei Menschen verletzt

In der Nacht möchte eine Autofahrerin bei einer T-Kreuzung abbiegen und achtet dabei nicht auf den weiteren Verkehr. Das hat Folgen.

Erlstätt

Bei einem Zusammenstoß zwischen zwei Autos im Landkreis Traunstein sind drei Menschen verletzt worden, zwei davon schwerer. Nach Angaben der Polizei wollte eine 24-jährige Autofahrerin in der Nacht zu Sonntag bei einer T-Kreuzung links abbiegen und übersah dabei das Auto einer 47-jährigen Autofahrerin.

Die 24-Jährige hatte mutmaßlich ohne zu bremsen versucht, abzubiegen, als sie seitlich gegen das kreuzende Auto der 47-Jährigen fuhr. Dabei soll sie auch ein Stoppschild missachtet haben. Wie die Polizei teilte, wurde die 47-Jährige mit ihrem Wagen durch die Kollision von der Fahrbahn auf eine Wiese geschleudert. Die 47-Jährige verletzte sich laut einem Sprecher der Polizei leicht, während die 24-Jährige und ihr gleichaltriger Beifahrer mittlere bis schwere Verletzungen erlitten.