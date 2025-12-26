Suche nach Zimmer: Verirrte Urlauberin löst Feueralarm in Hotel aus

AZ-Plus
Als die Feuerwehr anrückt, wird sie schon von Hotelgästen im Schlafanzug erwartet – alles wegen eines kuriosen Missverständnisses. Wie eine verirrte Urlauberin für Aufregung sorgt.
Die Einsatzkräfte der Feuerwehr brachten die orientierungslose Touristin zurück auf ihr Zimmer. (Symbolbild)
Die Einsatzkräfte der Feuerwehr brachten die orientierungslose Touristin zurück auf ihr Zimmer. (Symbolbild) © Sven Hoppe/dpa

Eine US-Touristin hat sich an Heiligabend in einem Hotel in Ansbach verlaufen - und die Feuerwehr zu Hilfe gerufen. Die 27-Jährige habe nicht zu ihrem Zimmer gefunden, teilte die Polizei mit. Daraufhin habe sie die Scheibe eines Feueralarm-Kästchens eingeschlagen, den Knopf gedrückt und so die Feuerwehr alarmiert. 

Ob womöglich ein gemessener Atemalkoholwert von über zwei Promille ausschlaggebend für den Vorfall war, habe vor Ort nicht abschließend geklärt werden können, hieß es. Die Frau müsse mit einem Strafverfahren wegen des Missbrauchs von Notrufen rechnen. Rund 20 Hotelgäste hatten ihre Zimmer in der Nacht vorsichtshalber zeitweise verlassen müssen. 

Die Urlauberin aus den USA hatte bei der Rückkehr ins Hotel offenbar die Etage verwechselt und war in einem Stockwerk zwei Etagen oberhalb ihres Zimmers gelandet. In dem rund zehn Meter langen Flur fand sie nach eigenen Angaben keinen Ausgang und entschied sich schließlich, den Feueralarm zu nutzen.

Einsatzkräfte begleiteten die 27-Jährige letztlich wieder zu ihrem Zimmer. Sie sei sehr dankbar über die Hilfe gewesen, hieß es.

