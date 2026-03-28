Verfolgungsjagden bei Regensburg und Bamberg mit Tempo 240

Mit Drogen im Blut und gefälschten Stempeln liefern sich zwei 36-Jährige wilde Verfolgungsjagden. Wie sie schließlich gestellt wurden und was die Polizei in der Wohnung fand.

Zehn Streifenwagen waren an dem 36-Jährigen mit seinem Fahrzeug auf der Autobahn dran, bis sie ihn stellen konnten. (Symbolbild)

Regensburg/Walsdorf

Regensburg/Walsdorf - Ein Autofahrer ist nach einer nächtlichen Verfolgungsfahrt mit bis zu 240 Kilometern pro Stunde auf der Autobahn 93 bei Regensburg festgenommen worden. Der Mann hatte sich zuvor einer Polizeikontrolle entzogen, wie die Polizei mitteilte.

Der Fahrer folgte zunächst den Anhaltesignalen der Beamten und fuhr auf einen Parkplatz nahe der Anschlussstelle Regnitzlosau. Dort beschleunigte er jedoch plötzlich und flüchtete mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Süden.

Während der Fahrt überholte er mehrfach rechts, nutzte den Standstreifen und überschritt die erlaubte Höchstgeschwindigkeit deutlich. Nachdem ein weiterer Anlauf, den Fahrer zu stoppen, gescheitert war, verzichteten die Beamten zeitweise auf weitere Versuche, um andere Verkehrsteilnehmer nicht zu gefährden. An der Fahndung beteiligten sich bis zu zehn Streifenwagen sowie ein Polizeihubschrauber.

Der Wagen verließ schließlich an der Anschlussstelle Regensburg-Süd die Autobahn und fuhr weiter in Richtung Innenstadt. In einer Sackgasse blieb das Fahrzeug stecken, der Fahrer wurde festgenommen.

Der 36-Jährige aus dem Landkreis Kelheim hatte keinen Führerschein und stand unter dem Einfluss von Drogen, wie die Polizei mitteilte.

Weitere Verfolgungsfahrt im Landkreis Bamberg

Ein ebenfalls 36-jähriger Mann fiel mit einem blauen Wagen bei einer Polizeikontrolle in Walsdorf (Landkreis Bamberg) auf. Auch er entzog sich einer Kontrolle und flüchtete. Nach Angaben der Polizei erreichte er dabei außerorts Geschwindigkeiten von bis zu 150 Kilometern pro Stunde und innerorts bis zu 100.

Bei der anschließenden Überprüfung stellten die Beamten fest, dass das Auto nicht zugelassen war und die Zulassungs- sowie Tüv-Stempel offenbar nur aufgeklebt waren. Die Wohnung des Mannes wurde durchsucht, dabei stellten Ermittler weitere Beweismittel sicher. Gegen den 36-Jährigen wird nun wegen mehrerer Straftaten ermittelt.