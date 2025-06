Verfolgungsfahrt: Autofahrer flieht vor Polizeikontrolle

Polizeibeamte wollen ein Auto kontrollieren. Doch als der 32-Jährige den Streifenwagen erblickt, rast er davon.

Wernberg-Köblitz/Luhe-Wildenau

Ein Autofahrer hat sich in der Oberpfalz eine Verfolgungsfahrt über rund zehn Kilometer mit der Polizei geliefert. Beamte wollten den 32-Jährigen in Wernberg-Köblitz (Landkreis Schwandorf) kontrollieren, wie die Polizei mitteilte. Doch als der Autofahrer den Streifenwagen am Samstag sah, raste er davon.

Die Polizei stoppte den Flüchtigen schließlich in Luhe-Wildenau (Landkreis Neustadt an der Waldnaab). Den Führerschein habe der Autofahrer demnach noch an Ort und Stelle abgeben müssen, hieß es. Auf seiner Flucht soll der Mann gerast und mit seinem Wagen ein Auto trotz Gegenverkehr überholt haben. Zu einem Unfall kam es den Angaben zufolge aber nicht.

Die Polizei machte zunächst keine Angaben zu der Geschwindigkeit des Wagens. Er sei aber sowohl innerorts als auch auf den Landstraßen deutlich schneller als erlaubt gewesen. Gegen den Fahrer werde nun unter anderem wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens ermittelt. Zudem stehe der Mann unter Verdacht zuvor Drogen genommen zu haben, so die Polizei.