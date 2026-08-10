Vereinzelt kräftige Gewitter für Bayern und eine DWD-Warnung für München

Viel Sonne und Temperaturen bis zu 36 Grad bestimmen den Wochenstart in Bayern. Im Tagesverlauf sind örtlich kräftige Gewitter mit Starkregen und Sturmböen möglich.

Hochsommerliche Temperaturen, viel Sonne und nur vereinzelt Gewitter: In Bayern setzt sich die heiße Wetterlage zu Wochenbeginn fort. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) steigen die Temperaturen heute auf bis zu 36 Grad. Im Tagesverlauf können sich von Westen her einzelne Schauer und teils kräftige Gewitter entwickeln.

Starke Gewitter nur vereinzelt

Der DWD erwartet heute vor allem im Tagesverlauf einzelne starke Gewitter. Örtlich seien Starkregen mit bis zu 20 Litern pro Quadratmeter in kurzer Zeit, stürmische Böen oder Sturmböen zwischen 60 und 80 Kilometern pro Stunde sowie kleiner Hagel möglich. In Südbayern seien vereinzelt auch Unwetter mit bis zu 30 Litern Regen pro Quadratmeter, Hagel von bis zu zwei Zentimetern und schweren Sturmböen bis 100 Kilometern pro Stunde nicht ausgeschlossen.

Hitzewarnung – besonders für München

Laut DWD wird am Montag bis zu einer Höhe von 600 Metern eine starke Wärmebelastung erwartet. Mit einer zusätzlichen Belastung aufgrund verringerter nächtlicher Abkühlung ist insbesondere im dicht bebauten Stadtgebiet von München zu rechnen. Heute ist der zweite Tag der DWD-Warnsituation in Folge.

Viel Hitze, ab Dienstag trockener

Ab Dienstag wird das Wetter nach Angaben des DWD stabiler. Dann scheint häufig die Sonne, nur an den Alpen sind noch vereinzelt Schauer oder kurze Gewitter möglich. Die Höchstwerte liegen weiterhin meist zwischen 28 und 32 Grad, entlang der Donau örtlich darüber.

Sonnig auch zur Wochenmitte

Auch am Mittwoch und Donnerstag bleibt es überwiegend sonnig und hochsommerlich. Die Temperaturen erreichen je nach Region bis zu 35 Grad. Niederschläge werden dann nur noch vereinzelt an den Alpen erwartet.