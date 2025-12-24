Weiße oder grüne Weihnachten? So werden die Festtage in Bayern

Schneeflocken wird es in Bayern an Weihnachten nur wenige geben. Dafür macht sich die Sonne breit.

Knackig kalt, sonnig, aber kaum Schnee: Die Weihnachtstage werden in Bayern eher grün als weiß. Dafür verwöhnt die Sonne den Freistaat. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) vorhersagt, startet Heiligabend zunächst vielerorts stark bewölkt bis bedeckt. Im Süden fallen vereinzelt ein paar Schneeflocken. Die Temperatur liegt mancherorts bei minus zwei Grad, etwa in den östlichen Mittelgebirgen. Im Spessart könnten es bis zu vier Grad plus werden.

In weiten Teilen Bayerns wird es sonnig

Am ersten Weihnachtsfeiertag wird nach Angaben der Meteorologen die Sonne das neblige Wetter in großen Teilen Bayerns vertreiben. Im südlichen Alpenvorland bleibt es teils trüb, nördlich davon sowie in den Bergen gibt es aber häufig Sonne.

Sobald sich am zweiten Weihnachtsfeiertag der Nebel verzieht, dürfte es vielerorts sonnig werden. Nachts wird es bei minus drei bis minus acht Grad teils knackig kalt.