Verdacht auf Sprengstoff: Bayerische Autobahn gesperrt, zwei Festnahmen

Bei einer Verkehrskontrolle auf der A3 wurden "sprengstoffverdächtige Gegenstände" entdeckt. Die Polizei sperrte die Autobahn und nahm zwei Personen vorläufig fest. Was bislang bekannt ist.
AZ/ dpa |
Die Polizei sperrte die A3 im Landkreis Regensburg in beide Richtungen. (Symbolbild)
Die Polizei sperrte die A3 im Landkreis Regensburg in beide Richtungen. (Symbolbild)

Wegen des Verdachts auf Sprengstoff ist die Autobahn 3 im Landkreis Regensburg komplett gesperrt. Laut Polizei wurden bei der Verkehrskontrolle in der Nacht zwischen Wiesent und Wörth an der Donau "sprengstoffverdächtige Gegenstände" gefunden. Worum es sich dabei genau handelt, lässt sich einem Sprecher zufolge noch nicht sagen. 

Die Fahrerin des Wagens und ihr Beifahrer seien vorläufig festgenommen worden, teilte die Polizei mit. Die Autobahn sei zur Gefahrenabwehr gesperrt worden. Unter anderem seien Spezialisten des Landeskriminalamts im Einsatz.

