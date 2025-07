Vater und Sohn am Eibsee untergegangen: Das macht die Suche so schwierig

Sein Kind war vom Boot aus ins Wasser gefallen, er wollte es retten. Doch auch der 33-Jährige taucht nicht wieder auf. Das Bayerische Rote Kreuz erklärt, warum die Suche im Bergseen alles andere als leicht ist.

Ein sechs Jahre alter Junge und sein 33 Jahre alter Vater sind am Samstagvormittag bei einer Tretboot-Tour im Eibsee bei Grainau (Kreis Garmisch-Partenkirchen) untergegangen. Mittlerweile gehe man nicht mehr davon aus, sie lebend zu retten, sagte Sohrab Taheri-Sohi, Sprecher des Bayerischen Roten Kreuzes, am Sonntag der AZ. Die Suche läuft auch am Montag im Laufe des Tages weiter. Wann genau gestartet wird, konnte ein Polizeisprecher am Morgen noch nicht sagen.

Gegen 11.15 Uhr erreichte die Integrierte Leitstelle Oberland am Samstag die Mitteilung über zwei Person im Eibsee bei Grainau, wie die Polizei mitteilte. Der Sechsjährige war zuvor aus einem Tretboot ins Wasser gefallen. Sein Vater sprang sofort hinterher, um ihn zu retten.

Vater und Sohn ertrinken im Eibsee: Mehr als 70 Rettungskräfte im Einsatz

Mit im Tretboot saßen die 34-jährige Mutter und die vierjährige Tochter. Die Familie stammt laut Polizei aus dem unterfränkischen Landkreis Haßberge. Bereits drei Minuten nach Eingang des Notrufs, seien erste Wasserrettungskräfte an der Unfallstelle angekommen, sagte Taheri-Sohi. Die Wasserwacht-Ortsgruppe Grainau besetzt von Frühling bis Herbst am Eibsee eine Wasserrettungsstation.

Mehr als 70 Einsatzkräfte waren insgesamt an der Rettungsaktion beteiligt, hieß es vom BRK. Neben Tauchern und der Feuerwehr waren auch zwei Rettungshubschrauber und ein Polizeihelikopter zur Unterstützung aus der Luft im Einsatz. Auch am Sonntag waren zahlreiche Rettungskräfte an der Suche nach den Vermissten beteiligt, mittlerweile handelte es sich um eine Bergungsuche.

Enorme Strömungen unter Wasser erschweren Einsatz

Erschwerend für die Taucher seien enorme Unterwasserströmungen hinzugekommen, sagte Taheri-Sohi. Gründe dafür können vielfältig sein – der Eibsee etwa wird mit unterirdischen Quellen gespeist, die kaltes Quellwasser teils mit hohem Druck in den See leiten, was lokale Strömungen erzeugen kann. Der See ist bis zu 34 Meter tief. An der Unglücksstelle sind es etwa 25 bis 30 Meter. Das Gewässer liegt am Fuße der Zugspitze. Die Wassertemperatur betrug zuletzt rund 22 Grad.

Die kriminalpolizeilichen Untersuchungen von Ermittlern des Kriminaldauerdienstes aus Weilheim wurden vor Ort von der Polizeiinspektion Garmisch-Partenkirchen übernommen. Es gebe bislang keine Hinweise auf ein Fremdverschulden, es werde von einem Unfallgeschehen ausgegangen, hieß es von der Polizei.