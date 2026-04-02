Vater soll 12-jährigen Sohn ans Steuer gelassen haben

Ein Vater ermöglicht seinem Sohn eine Probefahrt – doch der hat noch gar keinen Führerschein. Die Polizei ermittelt gegen den Mann.

Ein Vater hat laut Polizei seinen 12-jährigen Sohn in Niederbayern mit seinem Kleintransporter fahren lassen. Die Beamten hätten den Transporter kontrollieren wollen, weil sie beobachtet hatten, dass der Junge am Steuer saß, wie die Polizei mitteilte.

Als die Polizisten das Fahrzeug bei Geisenhausen (Landkreis Landshut) anhielten, bemerkten sie den Angaben zufolge, dass Vater und Sohn die Plätze getauscht hatten. Jetzt habe der Vater am Steuer gesessen.

Der Sohn könne wegen seines Alters noch keinen Führerschein haben, zudem sei er mit 12 Jahren noch nicht schuldfähig. Die Ermittlungen gegen ihn wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis dienten lediglich der Aufklärung des möglichen Vergehens, hieß es von der Polizei. Bei dem Vater - und Halter des Transporters - gehe es um den Verdacht des Ermächtigens zum Fahren ohne Fahrerlaubnis.