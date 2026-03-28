Ein Vierjähriger zündet sich fast eine Zigarette an – auf dem Schoß seines Vaters, während der auf der A8 ohne Führerschein fährt. Die Polizei greift ein.

Unterhaching

Unterhaching - Ein Vater ist mit seinem Kind auf dem Schoß und gefälschtem Führerschein auf der Autobahn 8 bei Unterhaching (Landkreis München) unterwegs gewesen. Der vier Jahre alte Sohn hatte bei der Verkehrskontrolle zudem eine Zigarette im Mund, wie die Polizei mitteilte.

Der kleine Junge saß demnach während der Fahrt ungesichert auf dem Schoß des 22-jährigen Mannes. Er habe versucht, die Zigarette in seinem Mund mit einem Feuerzeug anzuzünden, was die Polizeibeamten den Angaben zufolge verhinderten. Ein Kindersitz sei zwar im Auto gewesen, allerdings im Kofferraum.

Jugendamt informiert und mehrere Strafverfahren eingeleitet

Der 22-jährige Vater hatte demnach keine Fahrerlaubnis, er habe nur einen gefälschten Führerschein vorgezeigt. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Urkundenfälschung sowie Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Gegen die Halterin des Fahrzeuges wurde ein Strafverfahren wegen Ermächtigen zum Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Außerdem erwartet den jungen Mann ein Verkehrsordnungswidrigkeitsverfahren, weil er sein Kind nicht ordnungsgemäß transportiert haben soll. Das Jugendamt sei informiert worden.