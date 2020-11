Vater hält Jugendlichen fest, damit Sohn ihn treten kann

Ein Vater in Oberbayern hat seinen 16-jährigen Sohn tatkräftig bei einer Schlägerei mit zwei weiteren Jugendlichen unterstützt.

Mehring - Er soll einen der jungen Männer von seinem Fahrrad gezogen und festgehalten haben, während sein Sohn mit dem Knie gegen dessen Kopf getreten haben soll, wie die Polizei am Samstag mitteilte.

Bereits eine Stunde zuvor hatten sich die drei beteiligten Jugendlichen am Freitagnachmittag bei einer ersten Prügelei in Mehring (Landkreis Altötting) geschubst und mit der Faust gegen den Kopf geschlagen. Der 16-Jährige wurde am Kopf verletzt und im Krankenhaus behandelt.