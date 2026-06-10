An der Grundschule Feldkirchen-Westerham sind Unbekannte in das Gebäude eingedrungen und haben gewütet. Was die Gemeinde dazu sagt.

Verwüstete Toiletten, verstopfte Abläufe und übergelaufenes Wasser: Nach einem Vorfall von augenscheinlichem Vandalismus an der Grundschule Feldkirchen-Westerham ermittelt die Polizei.

Aufmerksam gemacht hatte auf den Vorfall der Erste Bürgermeister der Gemeinde, Johannes Zistl, zunächst via Facebook: Am Montagabend, (8. Juni) hätten "bislang unbekannte Täter erheblichen Schaden angerichtet", schrieb er in dem Facebook-Post. Diese seien "in das Schulgebäude eingedrungen", hätten "Toiletten auf mehreren Etagen verwüstet, Abläufe gezielt verstopft und Wasser laufen lassen – mit massiven Folgen für das Gebäude".

Vandalismus an Schulklo in Oberbayern – die Polizei ermittelt

Das Wasser sei übergelaufen, habe sich im Stockwerk verteilt und sei in darunterliegende Räume gesickert. Der Schaden an Trockenbau und Estrich sei "erheblich". Die genaue Schadenshöhe könne man aktuell noch nicht beziffern, der Schulbetrieb könne jedoch weiterhin stattfinden, hieß es weiter in dem mittlerweile vielfach geteilten Beitrag auf Facebook.

Auch hier konnte kein Wasser mehr abfließen. © Gemeinde Feldkirchen-Westerham

Man habe umgehend Anzeige bei der Polizei erstattet, teilte die Gemeinde zudem auf Nachfrage der AZ am Mittwoch mit. Die zuständige Polizei in Bad Aibling bestätigte der AZ am Mittwoch, dass in dem Fall ermittelt werde. Demnach soll sich das Ganze am 8. Juni zwischen 17 und 22 Uhr ereignet haben. Mehr sei zu dem Vorfall bislang nicht bekannt, so eine Sprecherin. Auch zur Schadenshöhe konnten die Beamten noch keine Angaben machen.

"Dieser Vorfall ist schäbig und feige"

Die Gemeinde bitte "alle Bürgerinnen und Bürger um Mithilfe", heißt es nun in deren Mitteilung vom Mittwoch. "Um Hinweise zur Ermittlung der Täter zu gewinnen, hat die Gemeinde Feldkirchen-Westerham eine Belohnung von bis zu 1500 Euro ausgelobt", steht dort unter anderem. "Dieser Vorfall ist schäbig und feige. So etwas hat bei uns keinen Platz", stellt der Erste Bürgermeister Johannes Zistl demnach klar.



Um die entstandenen Schäden zu beseitigen, brauche es einen "großen personellen Aufwand", wettert Zistl. "Dieses Geld fehlt an anderer Stelle – auch bei wichtigen Projekten wie der Planung einer neuen Schule." Die Leidtragenden seien "letztlich die gesamte Schulfamilie sowie die Bürgerinnen und Bürger", so Zistl. "Die Verantwortlichen müssen identifiziert und zur Rechenschaft gezogen werden."



Was bedeutet das Ganze für den Ablauf des Schulalltags? "Der Schaden wurde noch in der Nacht bemerkt und durch die Gebäudeverantwortlichen sowie die Hausmeister so weit wie möglich eingedämmt", so eine Pressesprecherin der Gemeinde zur AZ. "Dennoch mussten einzelne Toiletten gesperrt werden, was im Schulalltag zu organisatorischen Herausforderungen führt", hieß es weiter.

Was die Gemeinde und die Schule sagen

"Dank des engagierten Einsatzes aller Beteiligten konnte die Situation jedoch so bewältigt werden, dass kein Unterricht ausfallen musste", so die Sprecherin. "Der Unterricht kann grundsätzlich stattfinden. Die notwendigen Reinigungs- und Sanierungsarbeiten sind allerdings aufwendig und dauern an."

Die betroffene Grundschule teilte auf AZ-Anfrage mit: "Wir sind sehr erschüttert über das Vorkommnis vom Montagabend und wünschen uns, dass der Sachverhalt baldmöglichst geklärt werden kann." Augenblicklich befänden sich zwei Trocknungsgeräte im Schulhaus.



Das Ausmaß des Schadens sei noch nicht bekannt, teilte die Schule ebenfalls mit. "Dennoch hatten wir Glück im Unglück: Eine Toilette musste aufgrund der Trocknungsgeräte gesperrt werden, ansonsten kann der Schulbetrieb wie gewohnt stattfinden."