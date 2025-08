US-Soldat kracht mit Auto gegen Baum und stirbt

Trümmerteile fliegen weit in den Wald, das Auto steht in Flammen: Ein junger US-Soldat verliert bei einem Unfall sein Leben. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache.

Bei einem Autounfall in Bayern ist ein 21-jähriger US-Soldat ums Leben gekommen.

Freihung

Ein 21-jähriger US-Soldat ist im Landkreis Amberg-Sulzbach mit seinem Auto gegen einen Baum geprallt und ums Leben gekommen. Der junge Mann kam aus zunächst unbekannten Gründen von der Straße ab, wurde in die Höhe katapultiert und krachte gegen den Baum. Der genaue Unfallhergang und weshalb der Mann von der Straße abkam, werde ermittelt, teilte die Polizei mit.

Der 21-Jährige war zuvor von Vilseck in Richtung Freihung unterwegs. Der Aufprall auf den Baum war den Angaben nach so heftig, dass Trümmerteile weit in den angrenzenden Wald geschleudert wurden. Das Auto fing sofort Feuer. Im Einsatz waren rund 30 Kräfte der Freiwilligen Feuerwehren Freihung und Vilseck sowie eine Drohnen-Einheit der Feuerwehr Kümmersbruck.