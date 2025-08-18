Ursache für Brand in Zementfabrik noch unklar
Audio von Carbonatix
Nach einem Brand in der Lagerhalle einer Zementfabrik in der Oberpfalz ist die Ursache weiterhin unklar. Die Feuerwehr überwacht derzeit noch die Halle in Burglengenfeld und löscht Glutnester, wie die Polizei mitteilte. Die Warnung vor Rauch sowie die Straßensperrungen wurden inzwischen aufgehoben.
Das Feuer war am Sonntagabend ausgebrochen. Ein Großaufgebot der Feuerwehr brachte den Brand bereits am selben Abend unter Kontrolle. Wie hoch der Schaden ist und ob die Produktion gestoppt werden muss, ist derzeit unklar.
Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de
Zum Login
Hinzufügen
Bearbeiten
Entfernen
Zustimmen